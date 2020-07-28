В 2021 году в Калининграде капитально отремонтируют 6 улиц

28 Июль 2020 2020-07-28T15:51:01+03:00

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Планы по предстоящему ремонту озвучила министр развития инфраструктуры Калининградской области Елена Дятлова. По программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» работы пройдут на улицах Автомобильная, Павлика Морозова, Транспортная и Судостроительная. Кроме того, в 2021 году предстоит завершить капремонт улиц Гюго и Баграмяна и начать реконструкцию улиц Катина и Карташева.

По словам Елены Дятловой, уже заканчивается подготовка проектно-сметной документации. Работы по четырем улицам в Балтрайоне (Автомобильная, Павлика Морозова, Транспортная и Судостроительная) завершатся в 2022 году.

Окончательную программу по капремонту улиц региональные власти планируют представить после прохождения экспертизы проектов и проведения общественных слушаний.

ИСТОЧНИК KP.RU