2020-07-28T15:51:01+03:00
Общество

В 2021 году в Калининграде капитально отремонтируют 6 улиц

Еще две улицы ждет реконструкция
Николай Литвинов
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..Фото: Александр Подгорчук
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Планы по предстоящему ремонту озвучила министр развития инфраструктуры Калининградской области Елена Дятлова. По программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» работы пройдут на улицах Автомобильная, Павлика Морозова, Транспортная и Судостроительная. Кроме того, в 2021 году предстоит завершить капремонт улиц Гюго и Баграмяна и начать реконструкцию улиц Катина и Карташева.

По словам Елены Дятловой, уже заканчивается подготовка проектно-сметной документации. Работы по четырем улицам в Балтрайоне (Автомобильная, Павлика Морозова, Транспортная и Судостроительная) завершатся в 2022 году.

Окончательную программу по капремонту улиц региональные власти планируют представить после прохождения экспертизы проектов и проведения общественных слушаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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