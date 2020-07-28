В Калининграде двое пенсионеров перевели мошенникам более 600 тыс рублей

28 Июль 2020 2020-07-28T16:43:10+03:00

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За сутки в Калининградской области четыре человека стали жертвами телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Злоумышленники действовали по старой схеме - звонили потерпевшим и, представившись сотрудниками службы безопасности банков, сообщали, что с их карт планируется снятие денежных средств.

«В ходе телефонного разговора подозреваемые предлагали немедленно прервать банковский перевод и выясняли реквизиты их счетов. После получения нужных данных у горожан списывались все их накопления. Так, две пенсионерки перевели мошенникам в общей сложности 606 000 рублей, менеджер лишился 122 тысяч, а учитель был обманут на 107 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе полиции.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, полицейские разыскивают мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU