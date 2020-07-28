В Советске заведующая общежитием через суд доказывает, что не избивала постояльца
Жительница Советска через суд пытается признать, что ее оклеветали в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.
Горожанка, работающая заведующей общежитием, еще в апреле прочитала в одной из социальных сетей, что она, якобы, недобросовестно исполняет свои должностные обязанности. Более того, там же было написано, что женщина… нанесла побои одному из постояльцев.
В исковом заявлении заведующая отметила, что эти сведения не соответствуют действительности и не были подтверждены правоохранительными органами, подрывают ее моральный облик и наносят ей моральный вред.
Судебное заседание назначено на 20 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU