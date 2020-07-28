Калининградцев проверят на антитела к коронавирусу

28 Июль 2020 2020-07-28T17:37:23+03:00

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В Калининградской области 3 тысячи человек из разных возрастных групп проверят на наличие антител к коронавирусу. Об этом в ходе брифинга во вторник, 28 июля, рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура.

По ее словам, это позволит узнать, есть ли в регионе коллективный иммунитет, а также, переболели ли проверяемые коронавирусом.

Регистрация на исследование начнется в четверг, 30 июля. Пункты приема крови начнут работу в понедельник, 3 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU