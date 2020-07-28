В Калининградской области 300 семей получают компенсацию процентов по ипотеке

28 Июль 2020 2020-07-28T17:40:53+03:00

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В Калининградской области 300 семей в этом году смогли улучшить свои жилищные условия по программе «Семейная ипотека». Об этом на заседании регионального правительства во вторник, 28 июля, сообщил министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз.

Напомним, участники программы получают компенсацию процентов по ипотеке. Так, компенсация составляет 100 % до достижения ребенком одного года, 75 % – до двух лет и 50 % – до достижения ребенком трех лет.

Черномаз сообщил, что в областном бюджете на ипотечные программы предусмотрено 85 миллионов рублей, также действуют предложения для льготных категорий граждан, врачей и учителей.

ИСТОЧНИК KP.RU