2020-07-28T17:53:27+03:00
Звезды

В синагоге Калининграда открылась выставка, посвященная орденоносцам Балтфлота

Посетить экспозицию можно до 28 августа
Екатерина КРЕЙДЕР
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..Фото: Александр Подгорчук
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Сегодня в выставочном зале калининградской синагоги открылась выставка «Воины-евреи на Балтийском флоте. 1941 – 1945» (6+). Экспозиция посвящена фронтовикам - балтийцам, которые удостоились высочайших правительственных наград.

Выставка передвижная. Вначале она была организована в Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого в Санкт-Петербурге. Сейчас она проходит в Калининграде, далее отправится в Балтийск. В нашем городе выставка пробудет до 28 августа.

Уже оборудовано 20 стендов, на которых размещены биографии героев Великой Отечественной войны. Можно познакомиться с жизнью капитанов подводных лодок и надводных кораблей, летчиков - торпедоносцев, артиллеристов береговых батарей, разведчиков и пехотинцев.

Инициативу по созданию передвижной экспозиции выдвинула Федерация еврейских общин России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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