Автор романа «Географ глобус пропил» закончил работу над романом о Калининградской области

28 Июль 2020 2020-07-28T17:58:22+03:00

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Алексей Иванов завершил работу над романом «Тени тевтонов». Его выход ожидается в сентябре в формате аудиосериала, который будет опубликован на платформе Storytell. Через некоторое время роман появится в книжном формате.

События "Теней тевтонов" разворачиваются в Калининградской области.

- Новый роман Иванова – как спуск в подземелье, заполненное демонами и привидениями. Путешествие начинается в мае 1945 года в немецком военно-морском городе Пиллау, ныне Балтийск. Оттуда читатель проваливается сначала на 500 лет во времена крушения Тевтонского ордена, потом еще на 200 лет - в Крестовые походы, а потом еще на 1200 лет – прямо в Евангелие. Всем этим событиям из разных времен Иванов находит сюжетную рифму. Она звенит как струна, протянутая сквозь весь роман. Иванов рассуждает о природе зла, о том, чем оно притягательно для вполне морального человека, который не путает хорошее с плохим, божью волю с дьявольским наущением, - сообщает на странице в Facebook продюсер писателя Юлия Зайцева.

Аудиосериал - новый формат для писателя. Каждая часть - сорокаминутная аудиосерия. При написании романа писатель посетил Калининград, Балтийск, Мальборк, Гданьск, Волчье логово Гитлера в Польше и посмотрел тевтонские замки в Германии.

ИСТОЧНИК KP.RU