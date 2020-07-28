Кондукторы «КалининградГорТранса» перестали обслуживать пассажиров с картами

28 Июль 2020 2020-07-28T18:16:57+03:00

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Новую схему запустили 27 июля. Как сообщает klops.ru со ссылкой на мэрию Калининграда, в муниципальном транспорте (автобусах, трамваях и троллейбусах) заработали валидаторы на входе, при помощи которых пассажиры с картами обязаны оплачивать проезд. Кондукторы продолжат обслуживать только льготников и тех пассажиров, кто платит наличными.

Стационарные устройства принимают безналичную оплату с карт «Волна Балтики», банковских карт, с мобильных устройств. Для оплаты достаточно приложить карту или телефон к валидатору и получить чек-билет.

Частные перевозчики внедрять подобную систему пока не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU