В воскресенье в Калининграде перекроют остров, Восточную и Вторую эстакады

28 Июль 2020 2020-07-28T19:05:42+03:00

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2 августа на острове Октябрьский пройдет всероссийский фестиваль "ЗаБег. Рф" . С 07:00 до 12:00 будет перекрыт Остров. Также это касается Второй и Восточной эстакад, Аллеи Чемпионов и Парадной набережной.

- Забег начнется в 08:00. Маршрут дистанций от 1500 метров до 21 километра. Старт и финиш примет стадион «Калининград», - сообщает пресс-секретарь регионального минспорта Дмитрий Иванов.

Напомним, в субботу, 1 августа, на время чемпионата по триатлону-спринту будет перекрыто движение на участке Приморского кольца. Ограничения введут с 6 часов утра до 15 часов

ИСТОЧНИК KP.RU