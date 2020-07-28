Ночью в зоопарк Калининграда проникли бродячие собаки, погибли 18 птиц

28 Июль 2020 2020-07-28T19:22:45+03:00

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В ночь с понедельника на вторник в Калининградском зоопарке погибли 9 диких и 9 домашних птиц, которые находились на малых прудах. Об этом сообщает klops.ru со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

Известно, что ночью охранники вывели с территории зоопарка двух собак средних размеров. Виноваты ли они в гибели водоплавающих, пока неизвестно. На всякий случай в водоемах спустили воду, а оставшихся птиц перевели на другие пруды.

Напомним, не прошло еще и недели, как в зоопарке погибли три тюленя и медведь-барибал, которым давали препараты для выведения глистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU