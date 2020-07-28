2020-07-28T19:22:45+03:00
Общество

Ночью в зоопарк Калининграда проникли бродячие собаки, погибли 18 птиц

Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются
Николай Литвинов
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..Фото: Александр Подгорчук
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В ночь с понедельника на вторник в Калининградском зоопарке погибли 9 диких и 9 домашних птиц, которые находились на малых прудах. Об этом сообщает klops.ru со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

Известно, что ночью охранники вывели с территории зоопарка двух собак средних размеров. Виноваты ли они в гибели водоплавающих, пока неизвестно. На всякий случай в водоемах спустили воду, а оставшихся птиц перевели на другие пруды.

Напомним, не прошло еще и недели, как в зоопарке погибли три тюленя и медведь-барибал, которым давали препараты для выведения глистов.

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Случилось все около 3.30 ночи. На территорию зоопарка пробрались несколько бродячих собак – пролезли в промежутки между прутьев забора, начали носиться по территории. Непонятно как, но псы сумели перемахнуть через ограду высотой 1,7 метра и оказались в вольере с кенгуру… Что происходило в вольере — страшно представить. Собаки кидались на беззащитных зверей и грызли их: одно за другим. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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