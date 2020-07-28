2020-07-28T19:27:34+03:00
Общество

В Калининграде за неделю было оштрафовано 77 велосипедистов

Причиной стали различные нарушения Правил дорожного движения любителями двухколесного транспорта
Игорь ОРЕХОВ
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Проезжую часть многие велосипедисты предпочитают пересекать, не слезая с седла.Проезжую часть многие велосипедисты предпочитают пересекать, не слезая с седла.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Как сообщили в Управлении МВД России по Калининградской области, за минувшую неделю в нашем регионе за различные нарушения Правил дорожного движения были оштрафованы 77 велосипедистов. И это несмотря на то, что «ежедневно сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактические беседы о необходимости строго соблюдать требования ПДД при передвижении по улицам города и автодорогам области»!

Блюстители дорожного порядка отмечают, например, категорическую нелюбовь поклонников байциклов спешиваться, если возникает необходимость пересечь улицу по пешеходному переходу. По правилам эту нужно делать на своих двоих НОГАХ, толкая велосипед рядом с собой. Однако многим велосипедистам, судя по всему, просто лень снимать собственное седалище с седла. Так и чешут верхом по «зебре». Допустим, в ходе очередного мероприятия на улице Гайдара всего за час было выявлено пятеро таких велолентяев.

- Все нарушители привлечены к ответственности по части 2 статьи 12.29 КоАП РФ, - добавили в полиции. - Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере 800 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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