В Калининграде автомобиль провалился под асфальт

28 Июль 2020 2020-07-28T20:46:20+03:00

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До автостоянки злосчастная иномарка не дотянула.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

Сегодня вечером на Тенистой алле в Калининграде 50-летняя автолюбительница на «Рено» въезжала на стоянку у дома №33. Неожиданно асфальт под колесами иномарки раздался в стороны, и машина рухнула в образовавшийся провал.

Женщина (она находилась в салоне одна) не пострадала и смогла выбраться из своего транспортного средства. В настоящее время ожидается прибытие эвакуатора. Однако операция по извлечению авто обещает быть непростой – нет уверенности, что провал в любой момент не увеличится в размерах. К тому же, по словам очевидцев, из перевернувшегося «Рено» вытекает горючее и кислота аккумулятора, так что, плюс ко всему существует опасность пожара.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU