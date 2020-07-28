Очевидцы сняли на видео момент, когда автомобиль провалился под асфальт Калининграде

28 Июль 2020 2020-07-28T21:43:21+03:00

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В "Сообществе автомобилистов Калининграда и области" опубликовали видео ЧП, которое произошло сегодня вечером на Тенистой аллее. Напомним, "Рено Сандеро" провалился под асфальт в тот момент, когда поворачивал на стоянку у дома №33. За рулем находилась 50-летняя калининградка, которой помогли выбраться из машина прохожие и другие водители.

На видео видно, как провалившийся "Рено" окутывают клубы бело дыма или пара, которые быстро рассеялись. Предположительно, дорога провалилась из-за размытия грунта и труб с кипятком в этом месте нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kaliningrad.kp.ru/video/embed/793165" frameborder="0"></iframe> В Калининграде автомобиль провалился под асфальт.Сообщество автомобилистов Калининграда и области

ИСТОЧНИК KP.RU