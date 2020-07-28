Очевидцы сняли на видео момент, когда автомобиль провалился под асфальт в Калининграде
В "Сообществе автомобилистов Калининграда и области" опубликовали видео ЧП, которое произошло сегодня вечером на Тенистой аллее. Напомним, "Рено Сандеро" провалился под асфальт в тот момент, когда поворачивал на стоянку у дома №33. За рулем находилась калининградка, которой помогли выбраться из машина прохожие и другие водители.
На видео видно, как провалившийся "Рено" окутывают клубы бело дыма или пара, которые быстро рассеялись. Предположительно, дорога провалилась из-за размытия грунта и труб с кипятком в этом месте нет.
В Калининграде автомобиль провалился под асфальт.Сообщество автомобилистов Калининграда и области
ИСТОЧНИК KP.RU