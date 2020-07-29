В Калининграде бывшего полицейского оставили под домашним арестом

29 Июль 2020 2020-07-29T08:10:49+03:00

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Ленинградский районный суд Калининграда продлил меру пресечения для бывшего полицейского, обвиняемого в превышении должностных полномочий.

С 24 июля этого года экс-правоохранитель находился под домашним арестом. Там и останется, как минимум, до 23 августа после того как старший следователь 2-го отдела по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР обратился в суд с соответствующим ходатайством.

Все ранее установленные ограничения для арестованного сохранены. Правда, мужчине разрешили совершать ежедневные прогулки с его малолетними детьми во дворе дома в период с 10 до 11 часов утра.

ИСТОЧНИК KP.RU