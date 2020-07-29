В Калининграде провалившийся под асфальт автомобиль извлекли на поверхность
Инцидент произошел на Тенистой аллее, управлявшая машиной женщина серьезно не пострадала
К счастью, провал оказался не слишком глубоким.Фото: Иван МАРКОВ
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В Калининграде подняли на поверхность провалившийся под асфальт автомобиль «Рено».
Напомним, вечером 28 июля поворачивавшая на автостоянку у дома №33 по Тенистой аллее иномарка угодила в образовавшуюся прямо под ней глубокую яму. Находившаяся за рулем машины 50-летняя женщина серьезных травм не получила – хотя наверняка испытала психологический шок.
Несколько позже аварийно-спасательные службы провели успешную операцию по извлечению транспортного средства из провала.
ИСТОЧНИК KP.RU