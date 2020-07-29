В Калининграде провалившийся под асфальт автомобиль извлекли на поверхность

29 Июль 2020 2020-07-29T09:02:09+03:00

Инцидент произошел на Тенистой аллее, управлявшая машиной женщина серьезно не пострадала

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В Калининграде подняли на поверхность провалившийся под асфальт автомобиль «Рено».

Напомним, вечером 28 июля поворачивавшая на автостоянку у дома №33 по Тенистой аллее иномарка угодила в образовавшуюся прямо под ней глубокую яму. Находившаяся за рулем машины 50-летняя женщина серьезных травм не получила – хотя наверняка испытала психологический шок.

Несколько позже аварийно-спасательные службы провели успешную операцию по извлечению транспортного средства из провала.

ИСТОЧНИК KP.RU