2020-07-29T09:44:08+03:00
Происшествия

Под Калининградом чиновник отремонтировал свой автомобиль за казенный счет

Кроме того, директор муниципального предприятия выписал себе щедрую компенсацию за использование машины в служебных целях
Игорь ОРЕХОВ
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В Неманский городской суд поступило уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего директора одного из муниципальных предприятий. По версии следствия, в 2017 году он за счет своей организации отремонтировал личный автомобиль. И, надо заметить, неплохо отремонтировал – итоговая смета составила 95 391 рублей.

Но этого чиновнику, как выясняется, было мало. Он издал соответствующий приказ, и с ноября 2016-го по апрель 2018 года ежемесячно получал компенсацию за использование своей машины в служебных целях. Хотя для этого у предприятия имелась специальная машина. В итоге еще 95 750 рублей ушло из муниципального бюджета.

Как сообщили в пресс-службе суда, действия обвиняемого следствием квалифицированы как растрата - то есть, «хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенная с использованием своего служебного положения». А по закону за это положено до 6 лет лишения свободы.

Ну, посмотрим…

ИСТОЧНИК KP.RU

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