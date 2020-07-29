2020-07-29T10:18:04+03:00
Общество

Строительство коровника вынесут за границы поля Гросс-Егерсдорфского сражения

Сейчас все работы на историческом объекте приостановлены.
Виктор Сергеев
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..Фото: Иван МАРКОВ
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«Калининградская мясная компания» не будет строить свой коровник на поле Гросс-Егерсдорфского сражения в Черняховском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Инициатор хозяйственных работ полностью вернёт территорию в исходное состояние, восстановит поврежденные грузовым автотранспортом грунтовую и частично сохранившуюся историческую булыжную дороги. Строительство хозяйственных построек будет производиться на другой площадке. Её локация будут согласована с правительством области в ближайшие дни», - заявили в пресс-службе правительства.

В Службе госохраны объектов культурного наследия подтвердили, что в прошлом году началась работа по приданию территории Гросс-Егерсдорфского поля сражения статуса официального памятника – «достопримечательного места». В октябре 2019 года приказом ведомства основной участок поля, площадью более 700 гектаров, вместе с местом установки памятного мемориала, был внесен в перечень объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Этот статус, - пояснили в Службе, - налагает запрет на проведение на территории объекта проектирования, земляных, строительных, хозяйственных работ.

О строительстве коровника стало известно на прошлой неделе и это сразу получило широкий общественный резонанс. Сейчас все работы на историческом объекте приостановлены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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