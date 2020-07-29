В Калининграде для проведения полумарафона перекроют часть улиц в районе стадиона

29 Июль 2020 2020-07-29T10:23:13+03:00

В воскресенье на острове пройдет полумарафон «ЗаБег.РФ»

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В воскресенье, 2 августа, часть городских улиц в районе стадиона «Калининград» превратятся в беговые дорожки. Движение транспорта будет ограничено или изменено для обеспечения безопасности дорожного движения при проведении полумарафона «ЗаБег.РФ», сообщает пресс-служба городской администрации.

С 7.00 до 14.00 движение транспорта закроют по:

- Триумфальной аллее от ул. Героя России Р. Филипова до наб. Парадной (Октябрьский остров);

- Парадной набережной от ул. Триумфальная аллея до ул. Октябрьской (Октябрьский остров);

- ул. Октябрьской от Московского проспекта до ул. Дзержинского;

- 2-й эстакаде от ул. Дзержинского до спуска на аллею Чемпионов;

- по спуску со 2-й эстакады на Парадную набережную;

- Аллее Чемпионов на всем протяжении (Октябрьский остров);

- Восточной эстакаде от аллеи Чемпионов до ул. Ялтинской;

- ул. Ялтинской в районе пересечения с Восточной эстакадой;

- набережной Ген. Карбышева от ул. Ген. Павлова до ул. Октябрьской;

- ул. Ген. Павлова от Солнечного бульвара до ул. Ген. Карбышева.

Спортсменам и водителям сориентироваться помогут волонтёры, ограждения и выставленные дорожные знаки.

Автобусы маршрутов №№ 21, 40 будут на время полумарафона направлены по Московскому и Ленинскому проспектам и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении - по тому же маршруту;

Автобусы маршрута № 72 - по Московскому, Ленинскому проспектам, ул. Багратиона и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении - по тому же маршруту;

Автобусы маршрута № 39 - по ул. 9 Апреля с разворотом на 2-й эстакаде в районе Московского проспекта (без заезда на о. Октябрьский) и далее в обратном направлении по существующему маршруту;

Трамваи пятого маршрута - по ул. 9 Апреля, ул. Фрунзе, ул. Шевченко, Ленинскому проспекту и далее в обратном направлении по существующей схеме движения.

ИСТОЧНИК KP.RU