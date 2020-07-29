В Калининграде выявили 14 новых случаев коронавируса
Всего в регионе по состоянию на среду, 29 июля, зарегистрировано 2835 случаев заболевания.
.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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За сутки в Калининградской области выявлено 14 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
Всего в регионе по состоянию на среду, 29 июля, зарегистрировано 2835 случаев заболевания.
За последние сутки в России выявлено 5 475 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 26,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 169 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 116 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU