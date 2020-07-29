2020-07-29T11:01:48+03:00
Общество

Калининградка промышляла закладками амфетамина в крупном размере

Женщине грозит до 15 лет лишения свободы
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде полицейские задержали женщину, подозреваемую в сбыте наркотиков в крупном размере. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Оперативники наблюдали за 28-летней горожанкой и зафиксировали момент, когда женщина начнет раскладывать наркотики по тайникам. У нее изъяли крупную партию амфетамина.

«Полицейские выяснили, что злоумышленница причастна к 10 эпизодам противоправной деятельности. Подозреваемая приобретала в интернете наркотики, после чего сбывала их на территории Калининграда. Изучив компьютерную технику задержанной, сотрудники полиции установили местоположение всех тайников с наркотиками», - отметили в пресс-службе УМВД.

На задержанную завели уголовное дело по статье «Попытка к незаконному сбыту наркотических средств в крупном размере». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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