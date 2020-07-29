Калининградка промышляла закладками амфетамина в крупном размере
В Калининграде полицейские задержали женщину, подозреваемую в сбыте наркотиков в крупном размере. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Оперативники наблюдали за 28-летней горожанкой и зафиксировали момент, когда женщина начнет раскладывать наркотики по тайникам. У нее изъяли крупную партию амфетамина.
«Полицейские выяснили, что злоумышленница причастна к 10 эпизодам противоправной деятельности. Подозреваемая приобретала в интернете наркотики, после чего сбывала их на территории Калининграда. Изучив компьютерную технику задержанной, сотрудники полиции установили местоположение всех тайников с наркотиками», - отметили в пресс-службе УМВД.
На задержанную завели уголовное дело по статье «Попытка к незаконному сбыту наркотических средств в крупном размере». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU