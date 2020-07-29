2020-07-29T11:12:48+03:00
Общество

В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в среду нет света и воды

Электричество отключено на трех улицах
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде в среду, 29 июля, в течение дня не будет электричества в домах на трех улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на пр-т Ленинском 111-121; пр-те Победы 196-250, 233-281а; в пер. Лесная Аллея 1-7, 6, 8.

Холодное водоснабжение для установки водомерных узлов приостановлено до 18:00 в Московском районе на ул. Киевской 141а и на ул. Беговой 1в.

Горячее водоснабжение сегодня прекращено до 17:00 в Центральном районе на ул. Чернышевского 9, 26 и ул. К. Маркса 28, а также с 14: 30 до 17:00 – в Ленинградском районе на пр-те Ленинском 65а-67а, 69-73, 71а-73а, 77-77в, 79-79б, 81 и ул. Университетской 2б.

ИСТОЧНИК KP.RU

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