2020-07-29T11:17:08+03:00
Общество

В Калининградской области 4 выпускника получили сто баллов на ЕГЭ по химии и обществознанию

Виктор Сергеев
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..Фото: "КП" Архив
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Во вторник, 28 июля, стали известны результаты единого государственного экзамена по химии и обществознанию.

В ЕГЭ по химии приняли участие 540 человек. Около 16% выпускников не смогли пройти минимальный порог баллов, многие из них – выпускники прошлых лет. Более 11% (60 человек) получили от 81 балла и выше. У выпускника Ганзейской ладьи 99 баллов, а представитель школы №6 Калининграда Алёна Осминина получила максимальный результат.

ЕГЭ по обществознанию стал самым массовым экзаменом по выбору. Его сдавали около 1700 выпускников. Не преодолели минимальный порог 11% сдававших. Чуть большее число выпускников набрали более 80 баллов. Пять человек получили 99 баллов.

Три выпускницы сдали экзамен на максимальный балл. Это представители школы №6 Черняховска Анастасия Макеева и гвардейской школы №2 Елена Горшина.

В Калининградской области теперь две двухсотбалльницы. К выпускнице лицея №10 Советска Анне Миханчук, получившей максимальный балл на ЕГЭ по русскому языку и литературе, присоединилась представитель Школы будущего Анна Спиридонова. Выпускница стала обладателем стобалльного результата по русскому языку и обществознанию. В ее арсенале также 88 баллов по профильной математике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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