В Калининграде скончался еще один пациент с коронавирусом
Всего в регионе зарегистрировано 47 смертельный случаев
.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Калининградской области умер еще один пациент, у которого ранее был выявлен коронавирус. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Скончалась 44-летняя женщина, у нее была крайне тяжелая форма двухсторонней пневмонии на фоне хронического заболевания эндокринной системы.
Всего в регионе зарегистрировано 47 смертельный случаев.
За сутки в Калининградской области было выявлено 14 новых случаев коронавирусной инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU