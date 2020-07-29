В Калининграде скончался еще один пациент с коронавирусом

29 Июль 2020 2020-07-29T11:49:34+03:00

Всего в регионе зарегистрировано 47 смертельный случаев

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В Калининградской области умер еще один пациент, у которого ранее был выявлен коронавирус. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Скончалась 44-летняя женщина, у нее была крайне тяжелая форма двухсторонней пневмонии на фоне хронического заболевания эндокринной системы.

Всего в регионе зарегистрировано 47 смертельный случаев.

За сутки в Калининградской области было выявлено 14 новых случаев коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU