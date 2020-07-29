Еще
Радио
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Калининграде выявили незаконную пристройку к гостинице на Верхнем озере

По иску горадминистрации возведение сооружения приостановлено судом до получения необходимого разрешения
Игорь ОреховИгорь ОреховИгорьОрехов
КомментироватьОставить комментарий

Ленинградский районный суд Калининграда своим решением приостановил работы по возведению пристройки к фасаду гостиницы на Верхнем озере. С соответствующим иском обратилась администрация городского округа.

Дело в том, что по результатам проведенной региональным минрегионконтроля в июне прошлого года выяснилось, что разрешения на эти работы не выдавалось. Представитель застройщика в ответ заявила, что оно якобы и не требуется, ибо пристройка предназначена для сугубо вспомогательного использования.

- При регистрации прав собственности на здание гостиницы со стороны озера имелась пристройка, обустроенная для доступа в подвальные помещения, - прокомментировали в пресс-службе Ленинградского райсуда. – Но в настоящее время данная пристройка демонтирована, и на ее месте возведена другая, в размере значительно большем, чем ранее существовавшая. Она является частью здания, имеет с ним общую несущую стену. Кроме того, оба строения имеют единые инженерные сети.

В общем, исковые требования горадминистрации было решено удовлетворить. Поданная проигравшей стороной на данное решение апелляционная жалоба успеха не возымела. Судебная коллегия по гражданским делам Калининградского облсуда признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным.