В Калининграде выявили незаконную пристройку к гостинице на Верхнем озере

Ленинградский районный суд Калининграда своим решением приостановил работы по возведению пристройки к фасаду гостиницы на Верхнем озере. С соответствующим иском обратилась администрация городского округа.

Дело в том, что по результатам проведенной региональным минрегионконтроля в июне прошлого года выяснилось, что разрешения на эти работы не выдавалось. Представитель застройщика в ответ заявила, что оно якобы и не требуется, ибо пристройка предназначена для сугубо вспомогательного использования.

- При регистрации прав собственности на здание гостиницы со стороны озера имелась пристройка, обустроенная для доступа в подвальные помещения, - прокомментировали в пресс-службе Ленинградского райсуда. – Но в настоящее время данная пристройка демонтирована, и на ее месте возведена другая, в размере значительно большем, чем ранее существовавшая. Она является частью здания, имеет с ним общую несущую стену. Кроме того, оба строения имеют единые инженерные сети.

В общем, исковые требования горадминистрации было решено удовлетворить. Поданная проигравшей стороной на данное решение апелляционная жалоба успеха не возымела. Судебная коллегия по гражданским делам Калининградского облсуда признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным.