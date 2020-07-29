Оперштаб сообщил подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде

29 Июль 2020 2020-07-29T11:54:50+03:00

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За сутки в Калининградской области было выявлено 14 новых случаев коронавируса. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе.

У 8-ми заболевших диагностирована ОРВИ. У шести заболевших - бессимптомная форма, инфекция выявлена активно по результатам лабораторного обследования при обследовании по контакту с ранее заболевшим).

Всего в регионе по состоянию на 29 июля зарегистрировано 2835 заболевших коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU