На Балтийской косе утонул 16-летний подросток

29 Июль 2020 2020-07-29T12:30:02+03:00

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На Балтийской косе во время похода погиб 16-летний учащийся. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Трагедия произошла во вторник, 28 июля.

Погибший учился в Калининградском морском лицее. Прокуратура планирует проверить организацию похода учащихся.

«Также прокуратурой области проводится проверка деятельности образовательной организации при выделении для похода плавсредств и их безопасности», - добавили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU