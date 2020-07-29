На Балтийской косе утонул 16-летний подросток
Трагедия произошла во вторник, 28 июля
.Фото: Александр Подгорчук
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На Балтийской косе во время похода погиб 16-летний учащийся. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Трагедия произошла во вторник, 28 июля.
Погибший учился в Калининградском морском лицее. Прокуратура планирует проверить организацию похода учащихся.
«Также прокуратурой области проводится проверка деятельности образовательной организации при выделении для похода плавсредств и их безопасности», - добавили в пресс-службе ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU