Калининградцы сообщают о протечке на Ленинском проспекте и опасаются провала асфальта

29 Июль 2020 2020-07-29T13:21:31+03:00

По словам очевидцев, вода появляется в этом месте не первый раз

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Видео протечки на Ленинском проспекте в Калининграде выложили в соцсетях очевидцы. Неизвестно откуда появившаяся вода заливает участки дороги недалеко от ресторана «Атлантика».

- Новый источник чистейшей водицы на Ленинском. Главное - чтоб потом и там асфальт не провалился вместе с кем-нибудь, - комментирует пост очевидец и отмечает, что утечка на этом месте происходит уже не первый раз.

Напомним, вечером, 28 июля, на Тенистой Аллее произошел обвал асфальта, а в образовавшуюся дыру упал автомобиль. Предположительно, ЧП произошло из-за утечки на подземных коммуникациях и размыва грунта.

ИСТОЧНИК KP.RU