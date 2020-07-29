Калининградцы сообщают о протечке на Ленинском проспекте и опасаются провала асфальта
Видео протечки на Ленинском проспекте в Калининграде выложили в соцсетях очевидцы. Неизвестно откуда появившаяся вода заливает участки дороги недалеко от ресторана «Атлантика».
- Новый источник чистейшей водицы на Ленинском. Главное - чтоб потом и там асфальт не провалился вместе с кем-нибудь, - комментирует пост очевидец и отмечает, что утечка на этом месте происходит уже не первый раз.
Напомним, вечером, 28 июля, на Тенистой Аллее произошел обвал асфальта, а в образовавшуюся дыру упал автомобиль. Предположительно, ЧП произошло из-за утечки на подземных коммуникациях и размыва грунта.
ИСТОЧНИК KP.RU