Два случая на побережье: где в Калининградской области нашли коронавирус за сутки

29 Июль 2020 2020-07-29T13:34:51+03:00

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За последние сутки в Калининградской области подтвердились 14 новых случаев коронавирусной инфекции. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, география заражения выглядит так:

Калининград - 8

Багратионовский городской округ - 2

Пионерский городской округ - 1

Гусевский городской округ - 1

Зеленоградский городской округ - 1

Ладушкинский городской округ - 1

Суммарно по числу заразившихся с начала пандемии лидирует Калининград - 1742 человека (61% от общего числа заразившихся в области).

ИСТОЧНИК KP.RU