Два случая на побережье: где в Калининградской области нашли коронавирус за сутки
Свежие данные опубликовал Роспотребнадзор
.Фото: Артем КИЛЬКИН
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За последние сутки в Калининградской области подтвердились 14 новых случаев коронавирусной инфекции. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, география заражения выглядит так:
Калининград - 8
Багратионовский городской округ - 2
Пионерский городской округ - 1
Гусевский городской округ - 1
Зеленоградский городской округ - 1
Ладушкинский городской округ - 1
Суммарно по числу заразившихся с начала пандемии лидирует Калининград - 1742 человека (61% от общего числа заразившихся в области).
ИСТОЧНИК KP.RU