На жителя Мамоново завели дело за жестокое избиение сожительницы

29 Июль 2020 2020-07-29T16:00:23+03:00

Мужчине не понравилась, что его подруга вернулась домой навеселе

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На жителя Мамоново завели уголовное дело за избиение сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Про избитую женщину полицейским сообщили врачи местной больницы. Сотрудники уголовного розыска опросили 30-летнюю потерпевшую и установили, что телесные повреждения ей причинил её сожитель.

«Выяснилось, что мужчине не понравилось, что женщина вернулась домой в состоянии алкогольного опьянения. Между ними произошёл конфликт, после чего горожанка ушла из дома. Вскоре сожитель отправился искать горожанку и обнаружил её сидящей на лавочке около одного из домов по улице Почтовой. А затем нанес ей не менее трёх ударов ногами по голове, причинив тяжкий вред здоровью», - рассказали в полиции

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU