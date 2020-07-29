В районе Балтийска поисковики обнаружили останки 16 красноармейцев
Калининградские поисковики из отряда «Аванпорт-Поиск» вместе с бурятскими коллегами из отряда «Рысь» приняли участие в раскопках госпитального захоронения в районе поселка Парусное Балтийского района.
- В результате поисков на поверхность были подняты останки 16 человек, - сообщает газета «Вестник Балтийска». - Среди них обнаружены фрагменты формы старшего лейтенанта Константина Новикова, начальника химической службы 167-го гвардейского стрелкового Краснознаменного полка, погибшего от ранения в 1945 году.
Издание отмечает, что волонтеры из «Маяков дружбы», также принимавшие участие в экспедиции, помогли привести в порядок мемориалы и памятные места.
ИСТОЧНИК KP.RU