2020-07-29T17:34:04+03:00
Общество

В Калининграде за неделю к ответственности привлекли более 50 водителей автобусов

Двоих водителей оштрафовали за незаконную перевозку пассажиров
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области с 20 по 27 июля проходили массовые проверки пассажирских автоперевозчиков. Как сообщили «Комсомолке» в региональном управлении ГИБДД, всего в течение семи дней автоинспекторы проверили более двухсот автобусов.

Шесть водителей попались на управлении автобусами при наличии неисправностей, при которым запрещена эксплуатацию транспортных средств. Еще двоих уличили в незаконной перевозке пассажиров. На них завели административные дела за осуществление предпринимательской деятельности без госрегистрации и лицензии.

Всего, по данным ГИБДД, к административной ответственности привлекли 52 водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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