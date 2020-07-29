В Калининграде за неделю к ответственности привлекли более 50 водителей автобусов

29 Июль 2020 2020-07-29T17:34:04+03:00

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В Калининградской области с 20 по 27 июля проходили массовые проверки пассажирских автоперевозчиков. Как сообщили «Комсомолке» в региональном управлении ГИБДД, всего в течение семи дней автоинспекторы проверили более двухсот автобусов.

Шесть водителей попались на управлении автобусами при наличии неисправностей, при которым запрещена эксплуатацию транспортных средств. Еще двоих уличили в незаконной перевозке пассажиров. На них завели административные дела за осуществление предпринимательской деятельности без госрегистрации и лицензии.

Всего, по данным ГИБДД, к административной ответственности привлекли 52 водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU