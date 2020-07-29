2020-07-29T17:40:03+03:00
Общество

В Калининградской области на треть снизилась подростковая преступность

Почти 70% преступлений, которые совершили подростки – это кражи
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области более чем на треть снизилась подростковая преступность. Так, по итогам первого полугодия в регионе подростки совершили 135 преступлений, за аналогичный период прошлого года – 198 преступлений. Такие данные были озвучены на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите в среду, 29 июля.

Почти 70% преступлений, которые совершили подростки – это кражи.

По словам вице-премьера Ильи Баринова, необходимо изучать каждый конкретный случай правонарушения.

«Надо знать личную мотивацию подростка. Просто говорить, что сделано из корыстных побуждений, – это не мотив преступления, – подчеркнул вице-премьер. – Необходимо узнавать, кто его на это толкает и для чего он завладел чужим имуществом: для продажи, чтобы купить себе еду, оплатить учебу или из стремления выделиться среди сверстников, чтобы заслужить авторитет».

ИСТОЧНИК KP.RU

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