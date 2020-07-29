2020-07-29T17:59:17+03:00
Происшествия

Водитель «Рено», провалившегося на Тенистой Аллее: «Хорошо, что рядом не было ребенка»

Пострадавшая прокомментировала случившееся «Комсомолке»
Надежда Ржевская
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..Фото: Иван МАРКОВ
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Специалисты по-прежнему продолжают выяснять причины провала асфальта на Тенистой алее в Калининграде. В редакцию «Комсомолки» обратилась пострадавшая водитель «Рено».

- Конечно, я испугалась, - призналась Нина (фамилию пока отказалась называть. – Ред.). - Подумала: как хорошо, что со мной не было ребенка. Машина завалилась как раз той стороной, где пассажирское сиденье. Я сама не живу на Тенистой Аллее. Не могу сказать, когда и что там ремонтировалось. Но слышала, что жители говорили об утечке воды, якобы они жаловались и в мэрию, и в «Водоканал».

О своих дальнейших действия калининградка пока говорить не готова - сначала нужно получить документы в ГИБДД.

- Объективно оценить состояние машины после падения мне сложно, дождусь экпертизы.

Вообще, жаль, что машину так долго не доставали. Со временем провал разрастался, и она полностью «легла» в яму, - говорит Нина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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