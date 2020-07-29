Водитель «Рено», провалившегося на Тенистой Аллее: «Хорошо, что рядом не было ребенка»
Специалисты по-прежнему продолжают выяснять причины провала асфальта на Тенистой алее в Калининграде. В редакцию «Комсомолки» обратилась пострадавшая водитель «Рено».
- Конечно, я испугалась, - призналась Нина (фамилию пока отказалась называть. – Ред.). - Подумала: как хорошо, что со мной не было ребенка. Машина завалилась как раз той стороной, где пассажирское сиденье. Я сама не живу на Тенистой Аллее. Не могу сказать, когда и что там ремонтировалось. Но слышала, что жители говорили об утечке воды, якобы они жаловались и в мэрию, и в «Водоканал».
О своих дальнейших действия калининградка пока говорить не готова - сначала нужно получить документы в ГИБДД.
- Объективно оценить состояние машины после падения мне сложно, дождусь экпертизы.
Вообще, жаль, что машину так долго не доставали. Со временем провал разрастался, и она полностью «легла» в яму, - говорит Нина.
ИСТОЧНИК KP.RU