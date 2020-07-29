2020-07-29T18:24:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Центр «Вектор» подтвердил, что созданные в Калининграде маски убивают коронавирус

Разработка ученых БФУ имени Канта получила высокую оценку
Екатерина КРЕЙДЕР
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..Фото: БФУ им. И. Канта
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Исследование провели центре вирусологии «Вектор» Роспотребнадзора. Ученые установили, что разработанные в БФУ имени Канта маски с напылением нано серебра в 10 раз лучше обычных справляются с микроорганизмами и бактериями и убивают коронавирус, сообщает пресс-служба университета.

«Ткань с нанопокрытием серебра инактивирует 99,997% коронавируса (COVID-19), попавшего на ее поверхность в течение 5 минут. Кроме того, ткани с серебряным покрытием показали всего 3-5% проницаемости микроорганизмов из бактериологической группы - это в десять раз эффективнее обычной гигиенической марлевой или тканевой маски», - говорится в результатах исследований.

Отметим, что калининградские ученые сами заключили договор с «Вектором», чтобы оценить эффективность своей разработки в борьбе с коронавирусом.

- Маски с ионами серебра осуществляют не механическую защиту от микроорганизмов. Именно нанопокрытие из серебра противодействует развитию и росту бактерий, а также почти полностью уничтожает попадающий на него коронавирус, — отметил руководитель цетра «Функциональные материалы» БФУ Александр Гойхман.

ИСТОЧНИК KP.RU

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