Мошенники оформили на калининградца кредит в 200 тысяч рублей

30 Июль 2020 2020-07-30T10:27:35+03:00

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Житель Полесского района после общения с телефонными мошенниками стал обладателем кредита в 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

28-летнему мужчине позвонили неизвестные, представившись сотрудниками безопасности банка, и сказали, что на его него якобы пытаются оформить кредит.

«Чтобы пресечь мошеннические действия, аферисты попросили назвать код из смс-сообщения. После этого злоумышленники получили доступ к личному кабинету мобильного приложения клиента банка. Дальше они оформили кредит на 200 тысяч рублей, которые успели вывести со счёта», - рассказали в полиции.

По данному факту будет возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU