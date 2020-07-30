В Калининграде растет заболеваемость коронавирусом
Всего в регионе по состоянию на четверг, 30 июля, выявлено 2854 случая заболевания
.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Калининградской области за сутки выявлено 19 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
Всего в регионе по состоянию на четверг, 30 июля, выявлено 2854 случая заболевания.
Отметим, что накануне в среду в области было выявлено 14 случаев, во вторник - 16 случаев коронавируса.
За последние сутки в России выявлено 5 509 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 24,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 129 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 322 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU