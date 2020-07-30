2020-07-30T10:40:02+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининграде растет заболеваемость коронавирусом

Всего в регионе по состоянию на четверг, 30 июля, выявлено 2854 случая заболевания
Виктор Сергеев
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..Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Калининградской области за сутки выявлено 19 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего в регионе по состоянию на четверг, 30 июля, выявлено 2854 случая заболевания.

Отметим, что накануне в среду в области было выявлено 14 случаев, во вторник - 16 случаев коронавируса.

За последние сутки в России выявлено 5 509 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 24,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 129 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 322 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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