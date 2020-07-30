В августе на участке улицы Багратиона в Калининграде закроют сквозное движение

. Фото: мэрия Калининграда

В августе в течение 20 дней будет закрыто сквозное движение транспорта на участке улицы Багратиона. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Калининграда.

Движение будет закрыто с 10 по 30 августа на участке от ул. Эпроновской до ул. Новый вал.

На время капитального ремонта трамвайных путей автобусные маршруты №№ 21, 40 пойдут по ул. Октябрьской, проспекту Калинина, пл. Калинина, далее согласно существующим схемам движения. В обратном направлении по ул. Киевской, проспекту Калинина, ул. Дзержинского, ул. Октябрьской, далее согласно существующим схемам движения.