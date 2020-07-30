В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в четверг нет света и воды
В четверг, 30 июля, в Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на четырех улицах в четырех СНТ. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 18 часов света не будет на пр-т Победы 11-17,10-16, ул. Зелёная 18а (СОШ №38), ул. М. Расковой 7-9,17,6,12-18, ул. Минина и Пожарского 5,7,7а, снт «Дачное-1», снт «Дружба», снт «Спутник», снт «Энергетик».
Холодное водоснабжение прекращено до 15:00 на ул. ул. Портовой 78,80,86; на ул. Транспортной 3а,23,25,2-24 и в Транспортном тупике 1,7-9,2-12.
До 19:00 воды не будет на ул. Стрелецкой 31а и ул. Рокоссовского 9-15,16-20.
Горячая вода до 15:00 отключена на ул. Подп. Емельянова 246-312 (д/с №49).
ИСТОЧНИК KP.RU