2020-07-30T10:53:10+03:00
Общество

В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в четверг нет света и воды

Электричество отключено на четырех улицах
Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В четверг, 30 июля, в Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на четырех улицах в четырех СНТ. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на пр-т Победы 11-17,10-16, ул. Зелёная 18а (СОШ №38), ул. М. Расковой 7-9,17,6,12-18, ул. Минина и Пожарского 5,7,7а, снт «Дачное-1», снт «Дружба», снт «Спутник», снт «Энергетик».

Холодное водоснабжение прекращено до 15:00 на ул. ул. Портовой 78,80,86; на ул. Транспортной 3а,23,25,2-24 и в Транспортном тупике 1,7-9,2-12.

До 19:00 воды не будет на ул. Стрелецкой 31а и ул. Рокоссовского 9-15,16-20.

Горячая вода до 15:00 отключена на ул. Подп. Емельянова 246-312 (д/с №49).

ИСТОЧНИК KP.RU

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