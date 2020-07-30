Полиция задержала двоих калининградцев, укравших более 30 велосипедов

30 Июль 2020 2020-07-30T11:02:17+03:00

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В Калининграде полицейские задержали двоих подозреваемых в серии краж велосипедов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По данным полиции мужчины действовали отдельно друг от друга, но похожим способом. Один из подозреваемых звонил по домофону жильцам дома и, представляясь почтальоном или соседом, беспрепятственно проникал внутрь. Мужчина перекусывал кусачками велозамки, после чего похищал имущество, которое тут же сбывал на улице.

Второй злоумышленник предпочитал не звонить в домофоны, а силой вырывал входные двери, после чего аналогичным способом похищал велосипеды. Мужчина продавал имущество как на улице случайным прохожим, так и на рынках.

«По данным полиции 21-летний мужчина причастен к краже не менее чем 10 велосипедов, в то время как на счету у 22-летнего задержанного свыше 20 транспортных средств», - рассказали в пресс-службе УМВД.

На задержанных заели уголовные дела, ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU