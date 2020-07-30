Тренер по плаванию, продавец и медик: У кого в Калининграде выявили коронавирус

30 Июль 2020 2020-07-30T11:21:07+03:00

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За сутки в Калининградской области выявлено 19 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Среди заболевших 16-летний подросток, который подхватил коронавирус после общения с заболевшим родственником, а также тренер по плаванию в бассейне СК «Янтарь» в Зеленоградске.

Среди заболевших также продавец-консультант торговой сети; сотрудник Балтийской ЦРБ; три человека из рабочего общежития (из числа трудовых мигрантов); три пенсионера (обследованы по контакту с заболевшими родственниками); онкобольной, вернувшийся из Санкт-Петербурга, где проходил лечение; охранник ЧОП (заразился от родственника-моряка, прибывшего из Намибии); три сотрудника правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU