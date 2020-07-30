В Балтийске дерево упало на машину около детсада
У автомобиля оказался серьёзно повреждён корпус
.Фото: "Вестник Балтийска"
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Утром в Балтийске на автомобиль упало придорожное дерево. Об этом пишет издание «Вестник Балтийска».
Инцидент произошел около детсада №1.
«Я приехала на работу в детский сад к 6 утра, – рассказала изданию владелица машины Елена. – Ближе к 7 часам услышала на улице какой-то треск. Вышла посмотреть – на моей машине лежит дерево».
У автомобиля оказался серьёзно повреждён корпус. Дерево при падении заблокировало проезд к пожарной части – распиливать и убирать его с дороги пришлось сотрудникам МБУ «Благоустройство».
ИСТОЧНИК KP.RU