В Балтийске дерево упало на машину около детсада

30 Июль 2020 2020-07-30T11:25:54+03:00

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Утром в Балтийске на автомобиль упало придорожное дерево. Об этом пишет издание «Вестник Балтийска».

Инцидент произошел около детсада №1.

«Я приехала на работу в детский сад к 6 утра, – рассказала изданию владелица машины Елена. – Ближе к 7 часам услышала на улице какой-то треск. Вышла посмотреть – на моей машине лежит дерево».

У автомобиля оказался серьёзно повреждён корпус. Дерево при падении заблокировало проезд к пожарной части – распиливать и убирать его с дороги пришлось сотрудникам МБУ «Благоустройство».

ИСТОЧНИК KP.RU