В Гвардейске в ДТП пострадала 8-летняя пассажирка «Шкоды»

30 Июль 2020 2020-07-30T11:30:03+03:00

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В Гвардейске в среду утром в ДТП пострадал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на улице Калининградской. Водитель «Шкоды» при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и врезался в «Фольксваген».

В результате ДТП пострадала 8-летняя девочка, находившаяся на заднем пассажирском сиденье в «Шкоде».

ИСТОЧНИК KP.RU