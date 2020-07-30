В Гвардейске в ДТП пострадала 8-летняя пассажирка «Шкоды»
Авария произошла на улице Калининградской
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:
В Гвардейске в среду утром в ДТП пострадал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла на улице Калининградской. Водитель «Шкоды» при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и врезался в «Фольксваген».
В результате ДТП пострадала 8-летняя девочка, находившаяся на заднем пассажирском сиденье в «Шкоде».
ИСТОЧНИК KP.RU