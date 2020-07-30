На окраине Калининграда сбили водителя, выставлявшего знак аварийной остановки

30 Июль 2020 2020-07-30T11:34:34+03:00

В результате наезда мужчина получил травмы и был госпитализирован.

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На Большой Окружной под колеса автомобиля попал 36-летни мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла в 10:10 в районе дома №19. Водитель «Мерседеса» сбил мужчину, который выставлял знак аварийной остановки на проезжей части.

В результате наезда мужчина получил травмы и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU