На окраине Калининграда сбили водителя, выставлявшего знак аварийной остановки
В результате наезда мужчина получил травмы и был госпитализирован.
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На Большой Окружной под колеса автомобиля попал 36-летни мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла в 10:10 в районе дома №19. Водитель «Мерседеса» сбил мужчину, который выставлял знак аварийной остановки на проезжей части.
В результате наезда мужчина получил травмы и был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU