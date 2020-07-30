Калининград вошел в пятерку популярных туристических направлений в августе

30 Июль 2020 2020-07-30T11:51:47+03:00

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Самые популярными у туристов направления по России в августе стали Сочи и Крым туда отправятся по 25 процентов туристов, отдыхающих в России. Об этом говорится в исследовании, проведенном компанией Biletix.

На третьем месте по популярности Анапа, ее выбрали 11 процентов клиентов сервиса, Санкт-Петербург предпочли пять процентов, Калининград – четыре процента путешественников.

Также эксперты отмечают рост спроса на перелеты в Тюмень – в 3,3 раза, в Томск, Ростов-на-Дону и Волгоград – более, чем в два раза, и в полтора раза чаще, чем обычно, пользователей интересуют перелеты в Челябинск.

По данным исследования,несмотря на постепенное открытие границ, на вылеты за рубеж приходится лишь восемь процентов бронирований, 92 процента – на путешествия по России.

ИСТОЧНИК KP.RU