Новую двухуровневую парковку в Зеленоградске решили сделать бесплатной по выходным

30 Июль 2020 2020-07-30T12:11:41+03:00

А также по праздникам

Изменить размер текста: A A

Новая двухуровневая парковка на въезде в Зеленоградск готова принимать автомобили. Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации.

Парковка на улице Тургенева рассчитана на 150 мест.

«До конца пляжного сезона 2020 года в выходные и праздничные дни автомобили на парковке разместят бесплатно», - сообщили в администрации приморского муниципалитета.

Кроме этого, сейчас власти Зеленоградска согласовывают с Калининградской железной дорогой обустройство автомобильной парковки вдоль железнодорожных путей на улице Железнодорожной.

Как отмечают на сайте администрации, парковка будет ограничена евро-сеткой высотой 2 метра для предотвращения выхода людей на железнодорожные пути.

ИСТОЧНИК KP.RU