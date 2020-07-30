Новую двухуровневую парковку в Зеленоградске решили сделать бесплатной по выходным
Новая двухуровневая парковка на въезде в Зеленоградск готова принимать автомобили. Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации.
Парковка на улице Тургенева рассчитана на 150 мест.
«До конца пляжного сезона 2020 года в выходные и праздничные дни автомобили на парковке разместят бесплатно», - сообщили в администрации приморского муниципалитета.
Кроме этого, сейчас власти Зеленоградска согласовывают с Калининградской железной дорогой обустройство автомобильной парковки вдоль железнодорожных путей на улице Железнодорожной.
Как отмечают на сайте администрации, парковка будет ограничена евро-сеткой высотой 2 метра для предотвращения выхода людей на железнодорожные пути.
ИСТОЧНИК KP.RU