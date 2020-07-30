В Гурьевске прокуратура обнаружила незаконное строительство кафе

30 Июль 2020 2020-07-30T12:27:32+03:00

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В Гурьевске ведется строительство кафе без разрешительных документов. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По данным ведомства, в январе 2020 года ООО «Термотех» заключило договор генподряда на строительство кафе на улице Советской. Однако местная администрация разрешение на строительство не выдавало.

На гендиректора компании завели административное дело по статье «Строительство, реконструкция объектов капитального строительства без разрешения на строительство в случае, если для осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства предусмотрено получение разрешений на строительство», которое находится на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU