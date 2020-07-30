В общественных туалетах в Зеленоградске теперь можно расплатиться банковской картой

30 Июль 2020 2020-07-30T13:16:44+03:00

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В общественных туалетах в Зеленоградске появилась возможность оплатить услуги по банковской карте. Об этом, как пишет районная газета «Волна», стало известно в ходе аппаратного совещания в администрации.

Кроме этого, в городе продолжается работа с местными жителями-владельцами сараев, расположенных в центральной части города.

«Напомним, взамен сарая его владелец может получить полноценный земельный участок в садовом обществе в Сосновке, где разрешено индивидуальное жилищное строительство. При этом сарай можно снести бесплатно, а территория под ним будет использоваться под благоустройство», - говорится в публикации «Волны».

ИСТОЧНИК KP.RU