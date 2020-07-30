В Гвардейске в ДТП пострадал 19-летний мотоциклист без прав

30 Июль 2020 2020-07-30T13:47:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Гвардейске в среду вечером в ДТП пострадал мотоциклист. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

19-летний мотоциклист неверно выбрал боковой интервал и упал на проезжую часть. Кроме этого, мотоцикл отбросило на проезжающий «Фольксваген».

В результате происшествия мотоциклист получил телесные повреждения. В полиции отметили, что у молодого человека не было водительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU