На Куршской косе за границами официального пляжа утонул отдыхающий
Трагедия произошла в поселке Лесной
.Фото: Александр Подгорчук
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На Куршской косе во вторник, 28 июля, утонул отдыхающий. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Зеленоградска.
Трагедия произошла в поселке Лесной. В море утонул 51-летний мужчина, приехавший отдохнуть с семьёй.
По данным администрации, мужчина купался за территорией официального пляжа. Причины гибели уточняются правоохранительными органами.
ИСТОЧНИК KP.RU