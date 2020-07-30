На Куршской косе за границами официального пляжа утонул отдыхающий

30 Июль 2020 2020-07-30T14:10:03+03:00

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На Куршской косе во вторник, 28 июля, утонул отдыхающий. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Зеленоградска.

Трагедия произошла в поселке Лесной. В море утонул 51-летний мужчина, приехавший отдохнуть с семьёй.

По данным администрации, мужчина купался за территорией официального пляжа. Причины гибели уточняются правоохранительными органами.

ИСТОЧНИК KP.RU